Ein Wort finden, und das jeden Tag einmal: Das Onlinerätsel Wordle dauert nur ein paar Minuten und zieht wohl auch deshalb so viele Spieler an. Die tägliche Dosis Rätselspaß ist ein Phänomen, weltweit. Was macht die Faszination dieses Spiels aus?

Einfaches Buchstabenspiel erzeugt weltweiten Hype

Das Prinzip ist simpel: Gesucht wird ein englisches Wort mit fünf Buchstaben. Als Spieler*in hat man sechs Versuche, um das richtige Wort zu erraten. Man tippt also ein Wort ein und das Spiel zeigt durch unterschiedlich farbige Buchstaben an, wie nah man dem gesuchten Wort gekommen ist. Buchstaben, die im Wort vorkommen, aber an der falschen Stelle stehen, werden gelb hinterlegt, richtige grün und so weiter.

Erfunden hat Wordle der New Yorker Softwareentwickler Josh Wardle. Ursprünglich hatte er es für seine Freundin programmiert, die in der Pandemie ihre Leidenschaft für Worträtsel entdeckt hat. Digital konnten sie so jeden Tag ein neues Rätsel lösen — auch im Freundeskreis stieß das Online-Game bald auf Fans. Es wurden immer mehr: Sein Spiel hat einen weltweiten Hype ausgelöst, obwohl das Prinzip so neu nicht ist.

Einfach zugänglich, sofort spielbar, nicht kommerziell

Das Galgenmännchenspiel oder das alte Brettspiel „Mastermind“, in der DDR bekannt als „Supercode“, funktionieren ganz ähnlich. Immer geht es darum, ein Wort mit einer bestimmten Anzahl Buchstaben zu finden (bzw., wie bei Mastermind, eine bestimmte Anordnung von Farbpins). Auf wordle.at gibt es inzwischen auch eine deutsche Version.

#Wordle anno dazumal

Computerspielexperte Tim Baumann zufolge sind es diese Punkte, die das Spiel so erfolgreich machen:

es ist einfach zugänglich durch die webbasierte Anwendung, sowohl vom vom Smartphone, Tablet oder PC aus,

es ist sofort spielbar, ohne Anmeldung, Installation oder andere Hindernisse,

es ist nicht kommerziell, sondern kostenlos und ohne störende Werbung, es werden keine Nutzerdaten erhoben, die weiterverkauft werden könnten.

Täglich nur ein neues Worlde-Rätsel weltweit

Ein weiterer Grund, warum das Worträtsel offenbar einen Nerv getroffen hat, ist seine eingeschränkte Verfügbarkeit: Täglich kommt nur ein neues Wort heraus, alle Spieler*innen – weltweit – knobeln also um das gleiche Wort. Sechs Versuche, mehr sind beim Wörterraten pro Tag nicht möglich. Das spornt an, auch um es am nächsten Tag noch besser zu machen. In den sozialen Netzwerken kann man sehen, wer das Rätsel am schnellsten gelöst hat. Wordle ist also auch ein Wettstreit, Denksport.

Wordle ermutigt dich, einige Minuten pro Tag zu spielen. Und das ist dann aber auch alles – danach kannst du ganz normal mit deinem Leben weitermachen.

"I crocheted a Wordle" - "Ich habe ein Wordle gehäkelt"

Im Mittelpunkt steht der reine Spielspaß

Wordle ist ein harmloses, kaum zeitfressendes Spiel mit Suchtfaktor. Im Vergleich zu anderen Onlinespielen muss man keine App installieren oder Geld für optionale Spielgegenstände bezahlen. Im Mittelpunkt steht der reine Spielspaß. Dutzende kostenpflichtige Apps mit Wordle im Titel — virtuelle Trittbrettfahrer – sind inzwischen aufgetaucht und wollen am Erfolg des Originals teilhaben.

Allerdings bleibt das Original bisher unerreicht. Wordle fasziniert — vor allem, weil Wordle verbindet. Alle arbeiten an einer gemeinsamen Lösung und das weltweit.

