Wolfram Eilenberger: Die Fußball-EM als Chance sehen

„Ich habe das Gefühl, das könnte ein sehr gutes Turnier werden, diesen Sommer“, sagt Wolfram Eilenberger. Er ist Philosoph und spielt selber in der Autorennationalmannschaft.

Die Idee, dass europäische Mannschaften gegeneinander spielen sei noch sehr jung, erst 1960 wurde sie etabliert, und diese Idee könnte für den Kontinent gut sein, gerade jetzt in der Pandemie: „Der Austragungsmodus in elf Städten ist an sich eine begehenswerte Idee, das kann eine schöne Sache werden“.

Am Freitag, 11.6.2021, startet die EM. Die Elf-Länder-Europameisterschaft könnte ein Zeichen der Normalisierung sein, wenn es funktioniert, dass am Ende vielleicht sogar sehr viele Menschen im Stadion sind, beim Endspiel in England. So dass man sagen könne, das war nun für uns alle der mentale Abschluss dieser Pandemie. „Da stecken sehr viele Chancen drin“, so Eilenberger in SWR2.