Die Themen: Expertenrat für Klimafragen: Treibhausemissionen leicht gesunken ++ Söder setzt auf Atomkraft in Bayern ++ Merkel bekommt Verdienstkreuz ++ Urteil gegen Kara-Mursa – wie geht es Putin-Kritikern in Russland? ++ Sudan am Rande eines Bürgerkriegs ++ AfA Hahn: Neue Unterkunft für Asylsuchende In Rheinland-Pfalz ++ Wirtschaft: Deutsche Bahn: Was bringt eine Aufspaltung?