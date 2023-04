Der Bundestag hat sich heute mit dem Zustand der Bundeswehr und dem Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högl beschäftigt. Demnach gebe es unter anderem Nachbesserungsbedarf bei Abläufen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat angekündigt, Strukturen in seinem Ministerium anzupassen. Dabei wolle er keine zusätzliche Bürokratie und keine neuen Posten schaffen. Schon jetzt gibt es im Verteidigungsministerium rund 500 Leitungskräfte.

Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Otte (CDU) sieht noch deutlich höheren Finanzbedarf bei der Bundeswehr als die 100 Milliarden Sondervermögen, die der Bundestag im letzten Jahr beschlossen hatte. Vor dem Hintergrund des Wehrberichtes stellte Otte im SWR2 Tagesgespräch fest, die Bundeswehr stehe heute schlechter da als vor einem Jahr. Das hänge natürlich mit der notwendigen Abgabe von Waffensystemen an die Ukraine zusammen, aber auch damit, dass das Sondervermögen aktuell noch nicht wirke: "Leider, und das hat die Wehrbeauftragte festgestellt, ist im letzten Jahr kein einziger Cent bei der Truppe davon angekommen. Es fehlt ein fester Wille, diese 100 Milliarden umzusetzen, von denen Sie ohnehin die Mehrwertsteuer abziehen müssen, die Zinsen abziehen müssen, den Inflationsfraß abziehen müssen und dann bleibt nicht mehr so viel, wie eigentlich erforderlich ist." Otte forderte im SWR2 Tagesgespräch mit Gerhard Leitner neben der schnellen Umsetzung der Investitionen, für die die 100 Milliarden vorgesehen sind, weitere Mittel für die Bundeswehr: "Ich fordere vor allem eine Erhöhung des Haushaltes, eine Anpassung. Die Bundeswehr bräuchte 20 Milliarden im Haushalt mehr und die Strukturen müssen angepasst werden." Unter angepassten Strukturen versteht Otte zum Beispiel ein neues Liegenschaften-Management. Das entlaste die jeweilige Landesbauverwaltung an den Standorten und baue Druck im Verteidigungsministerium auf, selbst Verantwortung für solche Dinge zu übernehmen.