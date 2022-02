Wo der Daumen rechts ist – links

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Wir leben in einer rechtshändigen Welt. Das könnte man meinen. Die Mehrheit der Menschen ist tatsächlich rechtshändig, lange Zeit wurden Linkshänder auch noch umtrainiert – mit teilweise schlimmen Folgen, wie wir heute wissen. Das passiert heute in der Regel nicht mehr, links und rechts scheinen auf den ersten Blick gleichberechtigt zu sein und inzwischen wissen wir, dass es in unserem Universum so einiges gibt, was sich links herum dreht: unsere menschliche DNA zum Beispiel, Hopfen oder Karussells.



Dennoch haftet dem Linken immer noch der Ruf des irgendwie Schlechten an. Die linke Hand ist in vielen Kulturen unrein und jemand der nichts Gutes im Schilde führt will uns sicher linken.



In der Politik dagegen ist links ausschließlich eine Frage des eigenen Standpunkts. Generell kann man aber sagen, dass linke Politik eher liberal und sozial ist, während konservative Politik eher rechts sortiert wird. Aber woher kommt diese Einordnung überhaupt? Darüber, und was heutzutage überhaupt linke Politik bedeutet, klärt uns in dieser Matinee die Soziologin Silke van Dyk auf.



Wie das ist mit der Linkshändigkeit in der Welt und welche Rolle die linke und die rechte Gehirnhälfte spielen, das erzählt uns der Biologe Sebastian Jutzi. Und wie man mit links Bratsche spielt, ohne anzuecken und welche Vorteile das im Quartett mit sich bringt, das berichtet der Bratschist Jürgen Kussmaul, der seit seinem 7. Lebensjahr "verkehrt herum" spielt.



Außerdem erzählen wir, wie ein Foto dazu beigetragen hat, dass alle Welt lange Zeit glaubte, Billy the kid sei Linkshänder. Wir besuchen einen Linkshänderladen und beschäftigen uns mit Völkern, die weder links noch rechts, sondern Himmelsrichtungen als Positionsangaben verwenden. Außerdem reisen wir in der Zeit zurück, in die 60er Jahre, als Schweden vom Links- auf den Rechtsverkehr umgestellt hat. Und zum Schluss schauen wir vom linken Rheinufer hinüber auf das Rechte, auf die "Schäl Sick", die schlechte Seite also, und fragen uns, woher das nun wieder kommt.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Kerstin Unseld

Matinee Rätsel: Ihre Lösung durchgeben Jeden Sonntag können Sie von ca. 9.30 bis 10.30 Uhr unter dieser Telefonnummer die Lösung des Matinee-Rätsels durchgeben:

Telefon: 07221 / 2000 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Matinee@swr.de

Des Rätsels Lösung: "Auf dem rechten Weg"

Buch von Aiko Kempen, 2021 Gewinn: "Nur für Linkshänder" Buch von Sebastian Jutzi (Fischer Taschenbuch Verlag) und CD "Ludwig van Beethoven: Streichtrios Nr. 1-5" L'Archibudelli play Beethoven (Sony Classical Masters)

"Nur für Linkshänder" – Buch von Sebastian Jutzi (S. Fischer Verlage)