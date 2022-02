Wo bleibt der Protest gegen Spotify in Deutschland? | 2.2.2022

Neil Young will seine Musik nicht mehr bei Spotify zur Verfügung stellen, Folk-Legende Joni Mitchell will es ebenfalls nicht mehr tun, und am 1. Februar wurde bekannt, dass auch die Sängerin India Arie sich dem Boykott anschließen wird. Der Hintergrund: der erfolgreiche US-Podcaster Joe Rogan soll in seinem Podcast auf Spotify Falschinformationen über die Pandemie verbreitet oder ihnen zumindest nicht widersprochen haben. So kontrovers diese Debatte in den USA geführt wird, so wenig wird darüber gesprochen, was Podcaster in Deutschland eigentlich so in ihren Sendungen erzählen.

Weiteres Thema: Warum die Luca-App in der Omikron-Welle weniger wichtig geworden ist.