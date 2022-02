Wisch und weg – die Kreide

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Weiß und staubig, so kennen wir Kreide. Und erinnern uns an alte Schulzeiten, wo LehrerInnen mit entsetzlichem Quietschen Matheformeln an die Tafel schrieben. Die der Tafeldienst nach dem Unterricht per Schwamm wegwischen musste. Aber Kreide ist viel mehr: sie lässt die Kreidefelsen von Dover schon von weitem hell leuchten, sie ist in vielen Varianten ein boomendes Freizeitvergnügen für Hobbymaler und Straßenkünstler. Kreide kann heilen, sie schützt die Hände von Sportlern vor dem Abrutschen und sie ist zunehmend auch ein Protestmittel gegen das "Catcalling", also gegen sexistische Anmache auf der Straße. Die SWR2 Matinee zeigt die große Bandbreite eines uralten Gesteins.



Gesprächspartner der Sendung sind der Geologe Jens Lehmann von der Uni Bremen, der Leiter des Kreidemuseums Rügen, Peter Dietrich und die Konfliktforscherin Lisa Bogerts.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Almut Ochsmann