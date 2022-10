Wird gemacht! Regeln

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Ohne Regeln geht' s nicht, aber zu viele machen alles eng! Zum Auftakt der ARD Themenwoche "Wir gesucht! Was hält uns zusammen" denkt die SWR2 Matinee über Regeln nach und stellt sie auf den Prüfstand: Was ist überhaupt eine Regel? Und was unterscheidet sie vom Gesetz? Wie viele Regeln brauchen wir? Wann verbinden Regeln und wann trennen sie? Wer stellt Regeln auf? Wer muss sie befolgen? Wie werden Regeln verinnerlicht? Wie viele Ausnahmen vertragen sie? Und wann gelten sie als überholt?



Gesprächspartner*innen der Sendung sind Lorraine Daston, ehemalige Leiterin des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und Autorin des Buches "Rules - A short History of what we live by", Lothar Klein, Diplompädagoge und Autor und der ehemalige Benediktinermönch Anselm Bilgri.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Kerstin Unseld