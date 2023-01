Wir waren Papst – oder will es keiner gewesen sein? | 2.1.2023

Wir waren Papst – oder will es keiner gewesen sein? Die SWR2 Kulturmedienschau blickt auf die Berichterstattung zum Tod von Benedikt XVI.

Benedikt XVI. scheiterte an einer übertriebenen Liebe für die katholische Kirche

Am 31. Dezember starb der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Vatikan. Während die Bild-Zeitung in Anlehnung an die berühmte Schlagzeile zur Papstwahl des ersten Deutschen auf dem Stuhl Petri in knapp 500 Jahren „Wir waren Papst“ titelt, fragen die Kulturseiten der deutschen Leitmedien.

„Benedikt XVI. war in seinem Selbstverständnis noch immer mehr Professor als Papst“, schreibt Benedikt-Biograf Andreas Englisch in einem Artikel für Zeit Online. „Wenn er als Papst an etwas gescheitert ist, dann an der übertriebenen Liebe für eine katholische Kirche, die in seinen Augen niemals Fehler machen konnte.“

Offene Kritik an der katholischen Kirche, die Benedikt vertrat und seiner Rolle in den Missbrauchsskandalen

„Seine charmante Offenheit in der persönlichen Begegnung fand sich nicht wieder in seinen Amtlichen Handlungen“, heißt es im Nachruf der Süddeutschen Zeitung. Bis heute kranke die katholische Kirche an einem Klima von Zensur und Selbstzensur, das von Benedikt XVI. gefördert wurde: „Er verurteilte andersdenkende Theologen ohne weitere Gesprächsangebote.“

Joseph Ratzingers Rolle als Erzbischof von München in den Missbrauchsskandalen der katholischen Kirche beleuchtete ein weiterer Artikel der Zeit: „Letztlich ließ er die Frage unbeantwortet, die sich allen Ausflüchten zum Trotz bis heute aufdrängt: Hätte er, der Verteidiger der Wahrheit, nicht wissen müssen, was in seinem Namen geschah?“