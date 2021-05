Es gehe endlich ein Ruck durch das Land, so Christoph Bals, von der Nichtregierungs- und Umweltorganisation Germanwatch. Die Bundesregierung scheint sich in Sachen Klimaschutz zu bewegen. Vergangene Woche hatte das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt, jetzt haben Umweltministerin Svenja Schulze und Vizekanzler Olaf Scholz entsprechende Eckpunkte vorgelegt: Statt 2050 soll Deutschland nun schon 2045 Klimaneutral werden. Dies sei ein erster wichtiger Schritt, um das bahnbrechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das auch die Freiheitsrechte der künftigen Generationen schützen will, umzusetzen, so Bals in SWR2. mehr...