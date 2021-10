Willkommen in „The Länd“: Die neue Imagekampagne von Baden-Württemberg

Auf Ortsschildern, Plakaten und im Internet kommt es uns Schwarz auf Gelb in Großbuchstaben entgegen: „THE LÄND“. Sie ahnen es oder wissen dies schon längst: Das kann nur eine neue Imagekampagne aus Baden-Württemberg sein... THE LÄND of the free and the brave and the creative people.

Die baden-württembergische Landesregierung will mit der Kampagne „THE LÄND“ Facharbeitskräfte anlocken. Dem Vernehmen nach hat das Staatsministerium für THE LÄND 21 Millionen Euro ausgegeben. Am Freitag, 29. Oktober 2021, will Ministerpräsident Winfried Kretschmann weitere Details und „ein großes Geheimnis verraten“. Das ist so spannend und aufregend, da konnte Eberhard Reuß nicht warten. Er klärt auf! Über THE LÄND. Equal goes it loose … aber nur, wenn Sie das Audio jetzt HÖREN! Wenn Sie es nicht hören, dann „isch over“. #theländ geht #live. Macht euch bereit und seid dabei. Der #livestream startet um 10:30 Uhr. #livestream #theländ #291021 https://t.co/tMRrsECYwV https://t.co/FGmOf9OJvG