Theaterregisseur Frank Castorf will sich in der Coronakrise nicht von „inkompetenten Politikern“ vorschreiben lassen, was er darf und was nicht. Das sagte er dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Janis El-Bira hält das für die Pose eines Mannes, der Sympathien für Verschwörungstheoretiker hat und wirft Castorf vor, das Theater und die reale Welt miteinander zu verwechseln. Das beschädige beide: „das Theater durch Fantasielosigkeit und die Welt durch dummes Zeug“.

Hobby-Virologen, Freizeit-Epidemiologen und Aushilfs-Medizinstatistiker Vor langer Zeit, als noch Fußball gespielt wurde, sagte man gerne: Deutschland hat einen Bundestrainer – und etwa 80 Millionen Co-Trainer. Mittlerweile, scheint es, haben diese 80 Millionen einfach krisen-adaptiert umgesattelt. Sie verdingen sich jetzt als Hobby-Virologen, Freizeit-Epidemiologen und Aushilfs-Medizinstatistiker. Zu ihnen gesellt sich mit seinen reichlich kruden Aussagen zur Lage der Corona-Nation nun auch der Regisseur Frank Castorf. Dass der genau so wenig auf dem Stand der Forschung ist wie Sie oder ich, ja dass er offensichtlich von der Materie nicht den geringsten Schimmer hat, stellt dabei freilich kein Hindernis dar – im Gegenteil. Castorf ruft zu „republikanischem Widerstand“ gegen Corona-Maßnahmen auf Castorf redet sich munter in Rage: Von Angela Merkel, die im typisch wutbürgerlichen Palaver mal wieder persönlich für alles geradestehen soll, will Castorf sich bitteschön nicht zum Händewaschen ermahnen lassen. Für die Verschwörungstheoretiker und Impfgegner, die aktuell vor Castorfs alter Volksbühne demonstrieren, zeigt er ebenso Sympathien wie für Donald Trump. Und als sei das nicht schon Unfug genug, ruft er schließlich noch zu einem „republikanischen Widerstand“ gegen die Corona-Maßnahmen auf - wie damals bei den Protesten gegen die Notstandsgesetze von 68. Man staunt und schluckt. Dafür sind Politiker*innen nicht gewählt worden? - Doch, genau dafür! Natürlich ist vieles davon Pose und wie so oft bei Castorf kalkulierte Provokation. Aber es steckt doch auch Grundsätzliches dahinter. „Ich bin kein Mediziner, ich arbeite im Theater“, sagt Castorf. Klar, was damit gemeint ist: Das Theater, überhaupt die Kunst, hat für ihn immer den vornehmeren, weil vermeintlich kritischeren Zugang zur Wirklichkeit. Castorf reklamiert für sich und das Theater eine „Bereitschaft zum Fantasieren, zum Nachdenken“, die dem Rest der im Home-Office ausharrenden Gesellschaft abgehe. Von den angeblich „inkompetenten“ Politikern wolle er sich jedenfalls nicht vorschreiben lassen, was er darf und was nicht – dafür, so Castorf, seien diese schließlich nicht gewählt worden. Doch. Genau dafür sind sie unter anderem gewählt worden. Und auch dafür, dass sie bereit sind, eine Bürde zu tragen: Nämlich in letzter Konsequenz über Fragen von Leben und Tod entscheiden zu müssen. Castorf beschädigt Theater mit Fantasielosigkeit und Welt mit dummem Zeug Das bleibt zum Glück etwas anderes, als diese Fragen auf der Bühne zu verhandeln – so sehr uns genau das gerade auch fehlen mag. Denn das Theater – und das müsste der große Regisseur Castorf eigentlich am besten wissen – hat zwar mit der Wirklichkeit zu tun, ist aber eben nicht mit ihr identisch. Theater und Welt zu verwechseln, beschädigt letztlich beide: Das Theater mit der Fantasielosigkeit, die Welt – wie im Falle dieses Interviews – mit noch mehr dummem Zeug.