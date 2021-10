Wieviel Rechts muss die Meinungsfreiheit aushalten? | 27.10.2021

Die Frankfurter Buchmesse ist zwar vorbei, die Debatte um die Präsenz rechter Verlage allerdings nicht. Muss man diese im Zuge der Meinungsfreiheit auch in Zukunft aushalten oder nicht? Darüber gehen die Meinungen in den Feuilletons auseinander. Außerdem: Yücel wird Präsident von PEN-Deutschland und Chinas Einfluss auf deutsche Unis wächst.

Keine „Safe Spaces“ in der liberalen Demokratie

Die Politologin Saba-Nur Cheema und Meron Mendel, Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, hatten ursprünglich gefordert, rechte Verlage von der Frankfurter Buchmesse auszuladen. In der FAZ nehmen sie diese Forderung nun zurück. Sie seien zu dem Ergebnis gekommen, dass es in einer liberalen Demokratie keine „Safe spaces“ geben könne, schreiben sie. Leider. Aber ob man die rechten Verlage deswegen gleich mit einem prominenten Platz belohnen muss? Fragt der Artikel. Warum verbannt man sie nicht wieder in eine abgelegene Ecke, wo sie andere Stände nicht so ohne weiteres bedrängen können? Denn das hat das Autorenteam, das den eigenen Stand neben einem rechten Verlag betrieb, am eigenen Leib erlebt. In dem Artikel ist die Rede von endlosen aufgezwungenen Gesprächen, Einschüchterungen und Bedrohungen.

Muss man das wirklich aushalten? Spiegel Online-Kolumnistin Margarete Stokowski wiederum fühlt mit allen, die von Rechten bedroht werden und wundert sich über die Gleichgültigkeit des Literaturbetriebs gegenüber der Gefahr von Rechts.

Deniz Yücel ist neuer PEN-Präsident

Der streitbare WELT-Journalist Deniz Yücel ist außerdem gerade zum neuen Präsidenten des deutschen PEN-Clubs gewählt worden. In seiner Bewerbungsrede sprach Yücel zuvor über die wachsende Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit: „Auch in Deutschland erleben wir Dinge, die dazu geführt haben, dass Deutschland in den letzten Jahren im Ranking von ‚Reporter ohne Grenzen‘ nach unten gerutscht ist. Hierzulande geht die Gefährdung nicht nur von den Feinden der offenen Gesellschaft, nicht nur von Rechtsextremisten und Islamisten aus, sondern zuweilen auch von Leuten, die im Namen hehrer Ziele agieren.“

Konfuzius-Institute: Wissenschaft im Dienste Chinas

Um die Freiheit der Wissenschaft geht es in der Süddeutschen. Sie beschäftigt sich mit dem zunehmenden Einfluss Chinas auf deutsche Universitäten und fragt: „Wie sollen deutsche Universitäten und Forscher umgehen mit dem chinesischen Parteistaat, der seine Wirtschaftsmacht längst nutzt, um auch kulturell Einfluss in Deutschland zu nehmen?“ Konkret geht es um die Konfuzius-Institute, die mit deutschen Unis kooperieren und bestimmte Themen zensieren. Das Problem für die deutschen Unis ist laut SZ zum einen die finanzielle Abhängigkeit von chinesischen Studiengebühren. Zum anderen die restriktiven Einreiseregeln in China. Es läuft also auf die Frage hinaus: Was bringt der deutschen China-Wissenschaft mehr?