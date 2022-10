Die Themen: Landtagswahl in Niedersachsen ++ Präsidentenwahl in Österreich ++ Ukraine: Reaktionen auf die Explosion auf der Krimbrücke ++ Russischer Raketenangriff auf Saporischija ++ Sabotage bei der Bahn: Bundeswehr-General Breuer warnt vor Angriffen auf Infrastruktur ++ Gedenken in Halle: Drei Jahre nach dem Anschlag auf eine Synagoge ++ Landtagswahl in Niedersachsen mit den Berliner Reaktionen mehr...