Wenn am 4. Mai 2021 in Baden-Württemberg etwa 45.000 Schülerinnen und Schüler mit den schriftlichen Abiturprüfungen beginnen, dann sei das Niveau trotz der Pandemie mit dem in vorherigen Jahrgängen vergleichbar — findet Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. mehr...