Wie man früher über Kolonialismus dachte, schärft den Blick auf heute

Es gibt keine abgeschlossenen Epochen, sagt Raphael Gross. Der Historiker findet es deshalb wichtig, was Politiker und Philosophen früher über den Kolonialismus gedacht haben. Wie haben sich Kant, Herder und Hegel dazu positioniert? Gab es Kritik? Diesen Fragen geht ein Symposium am Deutschen Historischen Museum in Berlin nach.

Wer kritisierte den Kolonialismus – und warum? Es geht um das koloniale und antikoloniale Denken in der deutschen Geschichte: Wie sah die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus im Nationalsozialismus aus? Und worin unterschied sich die Kritik am Kolonialismus in der DDR und der BRD? Es sei interessant zu überlegen, „wann ein gewisses historisches Unrecht plötzlich eine Prominenz bekommt, und wann es wieder verschwindet“, sagt Raphael Gross in SWR2. In der Ukraine wiederholt sich die Geschichte Er wolle den Blick auf die Gegenwart schärfen, sagt der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum: „In welcher Weise sind die Positionen, die wir heute in Bezug auf Kolonialismus und Antikolonialismus für richtig halten, historisch ganz unterschiedlich benutzt worden?“ Ein Beispiel sei der imperialistische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Hier hätten sich viele Begriffe so entwickelt, „dass man denkt, wir könnten im 19. Jahrhundert leben, mit Imperien, ihren Vorhöfen, mit ihren Machtansprüchen“. Wir seien wieder mit Dingen konfrontiert, von denen wir nicht erwartet hätten, dass sie in die Gegenwart hineinreichen, so Gross.