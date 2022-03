Wie Millenials auf den Ukraine-Krieg reagieren | 14.3.2022

- Warum man in Russland für ein weißes Plakat verhaftet werden kann.

- Hilfe für Geflüchtete in Berlin

- Wie der Krieg die Weltsicht der Millenials ändert

Protest in Russland: Verhaftet für ein weißes Plakat

Am Wochenende war in den sozialen Medien das Video einer russischen Frau zu sehen, die ein weißes Plakat in die Höhe hält. Und verhaftet wird. Man muss dieser Tage in Russland also gar nicht mehr etwas gegen den Krieg sagen oder schreiben – es reicht, gar nichts zu sagen oder zu schreiben.

Ähnliches zeigt auch ein Video, dass der WDR-Journalist Vassili Golod verbreitet hat, es zeigt, schreibt er: „wie beliebig die Polizei in Russland vorgeht.“ Zu sehen ist wieder eine Frau. Sie hält ein kleines Schild in den Händen, mit der Aufschrift „Zwei Worte“. Sie wird verhaftet. Die Kamera schwenkt zu einer anderen Frau, sie „beginnt den Regierungskurs zu verteidigen – und wird ebenfalls abgeführt.“

Auch einige Tausend Kilometer weiter westlich – zum Beispiel am Berliner Hauptbahnhof – werden Schilder in die Höhe gereckt. Auf ihnen stehen praktische Botschaften, wer spricht ukrainisch oder russisch, wer hat eine Unterkunft für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. In der taz beschreibt eine Studentin sehr eindringlich ihren neuen Alltag zwischen Universität und Hilfsbereitschaft.

Krieg ändert Weltsicht der deutschen Millenials



In der FAZ schreibt Simon Strauss darüber, wie der Krieg in der Ukraine die Weltsicht der deutschen Millenials verändert habe, eine ganze Generation beginne nun zu verstehen, „dass dieser russische Krieg auch ein Angriff auf ihre Urteile und Standpunkte ist. Wer eben noch Aufrufe zu Toleranz und Sensibilität postete, herzt jetzt Fotos von jungen Soldaten mit Sturmgewehren im Anschlag. Fordert eine „neue Härte“ im Umgang mit fast allem: mit Russland, dem Import von fossilen Energien, der Schließung des Luftraums über der Ukraine.“ Für die deutschen Nachwendekinder sei Frieden so selbstverständlich gewesen, dass sie nicht einmal dafür auf die Straße gehen mussten, schreibt Strauss.