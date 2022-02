Wie ein Schweizer zum Blues fand - der Musiker Philipp Fankhauser

Philipp Fankhauser, 1964 in Thun geboren und im Tessin aufgewachsen, begeisterte sich schon als Jugendlicher für die Bluesmusik. Diese Leidenschaft hat ihn bis heute nicht losgelassen.

Seit den späten 80er behauptet sich der Schweizer in diesem Genre, für das es in Europa nur einen kleinen, sehr stark umkämpften Markt gibt. Denn Fankhauser gehört zu den wenigen Europäern, deren Alben auch vom renommierten US-Magazin "Downbeat" besprochen wurden.

Und er war in seiner Interpretation stets so authentisch und leidenschaftlich, dass ihn auch schwarze Blues-Musiker zu Tourneen durch die USA einluden.

Homepage von Philipp Fankhauser

Musiktitel:

Big ol' easy

Philipp Fankhauser

CD: I'll be around - The Malaco session



Lonely in this town

Philipp Fankhauser

CD: Love man riding



Call on me

Philipp Fankhauser

CD: Love man riding



Chasch mers gloube

Philipp Fankhauser

CD: Let life flow



Singing in my soul

Lizz Wright

CD: Grace