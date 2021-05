Überlegungen des Philosophen Christoph Quarch

"Das Virus könnte unser aller Lehrer werden" schreibt der Philosoph Christoph Quarch in seinem neuen Essayband "Neustart. 15 Lehren aus der Corona-Krise".

Denn so vieles ist nicht mehr selbstverständlich, was selbstverständlich war. Zum Beispiel hatten wir die Wahl, wie eng wir Menschen begegnen wollen. Eine Umarmung zur Begrüßung, Hände schütteln oder eine kurze Berührung der Schulter? Körperkontakt gehört zu unserem sozialen Leben.

Nun werden wir - wahrscheinlich für viele Monate, vielleicht sogar für ein, zwei Jahre - Abstand halten. Verändert die Distanz uns und unsere Gesellschaft?

Musiktitel:

Change my life

Tom Keller

CD: Where are you Brother

La mano encima

Plaza Francia

CD: The new Tango Song Book

Blackwind

Patrick Watson

CD: Adventures in your own Backyard

La rumba me llamo yo

Daymé Arocena

CD: Cubafonia

Things have changed

Curtis Stigers

CD: Let's go out Tonight