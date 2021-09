Schuldenbremse adé, das mache Sinn, meint Brigitte Mahnkopf, Politikwissenschaftlerin und Professorin für Europäische Gesellschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, in SWR2 am Morgen. Man müsse in der gegenwärtigen Situation gegensteuern, und das könne man nur, indem man den Staat als Schuldner in der letzten Instanz in die Bresche springen lässt. mehr...