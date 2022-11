Wer war ich und wenn ja, wie viele? – Der Abschied vom Tagebuch

per Mail teilen

Von Eva Wolk

Das Spannende an Tagebücher ist, dass sie das Leben in doppelter Weise konservieren: Vordergründig erzählen sie Geschichten aus dem Privatleben Einzelner. Zugleich aber dokumentieren sie die Zeit, in der sich das Leben abgespielt hat. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist unsere Autorin Eva Wolk nach Emmendingen gefahren und hat dem Deutschen Tagebucharchiv ihre Tagebücher angeboten - natürlich nicht, ohne sie vorher nochmal gelesen und über ihre Biografie nachgedacht zu haben. Werden Wissenschaftler, die im Tagebucharchiv forschen, mit diesen Lebens-Momenten wirklich etwas anfangen können?