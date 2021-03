Fake News verbreiten sich auch deshalb leicht, weil sich Menschen in ihrem Informationsverhalten immer auch an anderen orientieren, so die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann in SWR2. Es gebe in dieser Hinsicht einen „Tribalismus“, so Hofmann, „dass Gruppenzugehörigkeit wichtiger sind als der Wahrheitsgehalt von Informationen“.

Man identifiziere sich als Mitglied einer Gruppe, weil man gemeinsam das glaube, was Menschen — wie Trump etwa — einem suggerierten, erklärt Hofmann. Es sei es wichtig, hier festzustellen, dass der tatsächliche Wahrheitsgehalt von Behauptungen nicht für alle Menschen die gleiche Bedeutung habe. Wahr ist, was die Gruppe glaubt Die Menschen orientierten sich eher am Weiterleiten der Informationen durch andere Personen aus ihrer Gruppe — Lernprozesse zu Fake News könnten also nur über die Gruppe ablaufen. Wer Fehlinformationen glauben wolle, werde durch die Richtigstellung klassischer Medien gar nicht mehr erreicht. Schützt Meinungsfreiheit auch Fake News? Was die Verbreitung von Fake News über Plattformen wie Twitter angehe, so sei die Kernfrage: „Wie gehen die Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten um?“ Denn die individuelle Meinungsäußerung in Deutschland sei durch die Meinungsfreiheit geschützt und deshalb könne sehr viel gesagt und verbreitet werden — professionelle Medienschaffende wiederum würden durch Mediengesetze reglementiert, die ihnen strengere Auflagen machten. Diskussion im Livestream Beim Demokratieforum Hambacher Schloss diskutiert die Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin über „Demokratie in Zeiten digitaler Medien“, zusammen mit FAZ-Mitherausgeber Carsten Knop und dem Intendanten des Südwestrundfunks, Kai Gniffke, am 10. März ab 19 Uhr im Livestream.