Wenn Fleisch, dann bitte alles – Kochbuchautor Steffen Kimmig

Die Zahl von Veganern und die Menge verkaufter veganer Fleisch-Ersatzprodukte steigt in Deutschland an. Da scheint es fast aus der Zeit gefallen, wenn jemand Kochbücher mit Titeln wie "Die ganze Kuh" oder "Das ganze Schwein" veröffentlicht.



Doch Steffen Kimmig will seine Leser nicht zu mehr Fleischkonsum verleiten, sondern an ein uraltes Prinzip erinnern. Wenn man Fleisch isst, sollte man nicht nur sogenannte Edelteile wie Filet nehmen, sondern möglichst das ganze Tier verwerten: zum Beispiel Rinderherz, Kalbszunge oder Gänsehals.



Kimmig hat in Spitzenküchen gelernt und war persönlicher Assistent des "Jahrhundertkochs" Ekkehard Witzigmann. Sein eigenes Restaurant gab er vor einigen Jahren zugunsten eines Catering-Service auf, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

