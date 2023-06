Wenn die Tuja wieder blüht - Schiedsmann Klaus Merten schlichtet Nachbarschaftsstreit

In Rheinland-Pfalz müssen für bestimmte Streitigkeiten Schiedsleute eingeschaltet werden, bevor man vor Gericht ziehen darf. Meistens bekommt Klaus Merten Arbeit, wenn Pflanzen blühen oder wenn das Laub zu fallen beginnt. Denn oft geraten Nachbarn darüber in Streit, dass eine Hecke über eine Grundstücksgrenze ragt oder Blätter herumliegen. Seit 2015 ist der hauptberufliche Mediator ehrenamtlich als Schiedsmann der Stadt Mainz tätig und hat seitdem an die 130 Fälle bearbeitet. Die Bandbreite reicht von komisch bis tragisch.

