Wenn der Glaube an die Demokratie verloren geht – Was hält uns noch zusammen?

Von Andreas Roth

Das Vertrauen in die Demokratie hat für Britt Heydenreich und Christian Siegel Risse bekommen. Die Krankenschwester und dreifache Mutter fühlt sich mit ihrer Haltung zum Impfen oder zur Familie in Politik und Medien immer weniger repräsentiert. Der Künstler hat einst als Teil der DDR-Opposition die Demokratie mit erkämpft und bemüht sich nun als Stadtrat um deren Überleben. Beide kommen aus Sachsen und stehen für widerstreitende Erfahrungen mit der Demokratie. Was haben sie sich erhofft? Was enttäuscht sie? Wo gehen sie auf Andersdenkende zu? Und wo endet ihr Engagement?

(Teil 4, Sonntag, 6. August 2023, 12.05 Uhr)