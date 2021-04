Lotta Suter lebt seit mehr als 20 Jahren in den USA.

Von dort berichtet sie regelmäßig als Korrespondentin für die WOZ und andere Printmedien, und auch für uns hat sie regelmäßig Sendungen geschrieben.



In ihren Büchern hat die politische Analystin ihre Wahlheimat USA immer schon als Land im Ausnahmezustand beschrieben, in dem es ideologisch stets ums unmittelbare Überleben ging, nie um die lange Sicht und die Nachhaltigkeit. In diese Dauerkrise ist nun die Corona-Krise hereingebrochen.



Grund zu großer Sorge, für Lotta Suter auch, weil vier ihrer fünf Kinder mit ihren Familien in den USA leben.

Die Journalistin Lotta Suter Lotta Suter/Privat

Manuskript zur Sendung