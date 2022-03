Weltweite Hilfe an sozialen Brennpunkten - Kleine Schwestern Jesu zeigen praktische Solidarität

Von Dorette Deutsch

In den Randzonen großer Metropolen ebenso wie in der Sahara oder im Regenwald. Die Ordensfrauen ziehen zu den Menschen, die ihre Hilfe brauchen. Dort leben sie zu dritt in kleinen Gemeinschaften zusammen und packen an. Ihre Botschaft: Gott im Dialog mit anderen suchen. Die Kleinen Schwestern arbeiten in Pflegeheimen und Krankenhäusern, begleiten Nomaden in der Wüste oder empfangen Flüchtlinge auf Lampedusa. Und das seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie ihre Gründerin Magdeleine Hutin lebt jede von ihnen eine Zeitlang in Nordafrika.