„Im Oberrheingraben und auch in anderen Gebieten Deutschlands versiegen die Bäche zunehmend“, sagt der Grundwasserökologe Jürgen Hahn im SWR2 Gespräch. Hahn wertet die SWR Crowdsourcing-Aktion #UnserWasser aus, bei der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ausgetrocknete Bäche und Gewässer in einer Online-Karte vermerkten.

Dr. Hans Jürgen Hahn, Grundwasserökologe an der Universität Koblenz-Landau Die Ergebnisse und die damit verbundenen Prognosen seien erschreckend, so Hahn, der Grundwasserökologe an der Universität Koblenz-Landau ist: „Im Februar hatten wir in der Pfalz 90 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel, auch der März ist bisher deutlich zu trocken". Als Folge trockneten auch die Feuchtgebiete aus. Wenn Fließgewässer versiegten, sickerte verunreinigtes Wasser ins Grundwasser und belaste es. Wenn die Trinkwasserversorgung an Quellen hänge wie im Pfälzerwald, sei sie durch die geringeren Niederschlagsmengen gefährdet. Mögliche Maßnahmen seien Entnahmebeschränkungen zum Beispiel in der Landwirtschaft, so Hahn.