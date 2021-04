45 Sekunden durften sich die Besucherinnen und Besucher in einem Spiegelraum der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama aufhalten. Dafür mussten sie vor der New Yorker Galerie David Zwirner mindesten zwei Stunden Schlange stehen. Das war vor Corona 2019 und der Hype entstand vor allem deshalb, weil die Kunst der 92-jährigen Japanerin extrem Selfie-tauglich ist. Da sind Berlinerinnen und Berliner jetzt fast im Vorteil, weil die Besucherzahlen für die erste große Kusama – Retrospektive in Europa pandemiebedingt ohnehin begrenzt sind. Genug Zeit also im Berliner Gropius Bau für das eine oder andere Selfie. „A bouquet of love I saw in the universe“ heißt die Schau von Yayoi Kusama, deren Markenzeichen die Polka Dots sind. mehr...