Von Moritz Chelius

Gordon Matthew Sumner aus Wallsend war Bauarbeiter und Lehrer, bevor er mit der Band "The Police" und als Solokünstler ein Millionenpublikum erreichte. Mit Titeln wie "Message in a bottle", "Every breath you take" oder "Englishman in New York" stürmte er seit den späten 70ern die Charts. Sting singt aber auch Songs von John Dowland und Bertold Brecht, ist als Schauspieler aktiv und engagiert sich gegen die Abholzung des Regenwaldes oder die Freilassung politischer Gefangener. Jetzt wird der Mann mit der unverwechselbaren Tenorstimme und der ewig jungen Yoga-Figur 70.