Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland: Jährlich sterben in Deutschland über 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.

Rauchen ist noch immer weit verbreitet Seit den 1980er Jahren rauchen immer weniger Menschen in Deutschland. Gerade bei Jugendlichen ist der Tabakkonsum rückläufig, dennoch raucht noch immer jede*r Vierte Deutsche. Am 31. Mai begeht die WHO jährlich den Weltnichtrauchertag, um Prävention zu leisten und Süchtigen beim Aufhören zu helfen, denn: Ohne Hilfe schaffen nur 4 bis 7 Prozent mit dem Rauchen aufzuhören. WHO: Ein Ja zum Aufhören Die diesjährige Kampagne der WHO läuft unter dem Motto „Sag ja zum Rauchverzicht“. Mit einer Vielzahl von Initiativen und digitalen Lösungen versucht man 100 Millionen Menschen weltweit bei ihrem Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, zu unterstützen. Deutschland gehört zu den „Sorgenkindern“ der Weltgesundheitsorganisation, das sagte der WHO-Direktor für Gesundheitsförderung, Rüdiger Krech. In allen anderen EU-Ländern werde mehr getan, um die Menschen zum Aufhören zu bewegen: Bei den Maßnahmen zur Eindämmung des Rauchens ist Deutschland sogar das Schlusslicht der EU. Möchten Sie mit dem Rauchen aufhören? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA bietet kostenlose Rauchfrei-Pakete an, die Sie sich zusenden lassen können und die Sie beim Vorhaben, vom Tabak wegzukommen, unterstützen. Imago imago/JuNiArt Außerdem können Sie sich für ein Ausstiegsprogramm anmelden, bei dem Sie 21 Tage lang bei ihrer Entwöhnung begleitet werden.