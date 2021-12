Für immer ein Held von Bern – Wege des Weltmeisters Horst Eckel

Die beiden SWR-Sportjournalisten wurden für ihr Radiofeature am 21.01.2019 in Lausanne mit dem internationalen "AIPS Sport Media Award 2018" in der Kategorie "Audio" ausgezeichnet. Die Sport Media Awards der International Sports Press Association sind die höchste internationale Auszeichnung in der Sportmedienbranche.

Audio herunterladen (23,3 MB | MP3) Horst Eckel - Der letzte Weltmeister von 1954 ist tot (3.12.2021) Horst Eckel ist der Windhund und Benjamin der deutschen Fußballweltmeister von 1954. Der große Fußballer und Mannschaftskapitän Fritz Walter holt Eckel Ende der 40er vom Dorfverein Vogelbach nach Kaiserslautern. Eckel muss noch nebenher bei Nähmaschinenhersteller Pfaff arbeiten, wo er monatlich 320 Deutsche Mark verdient. Als Fritz Walter 2002 stirbt, übernimmt Horst Eckel dessen Aufgabe bei der Sepp Herberger Stiftung. Und er geht wie sein großes Vorbild in Gefängnisse und besucht Strafgefangene. Ein Gespräch mit Horst Eckel über das Leben eines Weltmeisters, über Existenzängste eines Fußball-Profis und über sein soziales Engagement im Strafvollzug während einer Reise von Mannheim bis in die Justizvollzugsanstalt nach Herford und zurück. Manuskript zur Sendung