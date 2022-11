Die Themen: Chaotische Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung ++ Europäisches Rüstungsprojekt FCAS geht in die nächste Phase ++ Überlebende berichten von Folter und Verschleppung in Cherson ++ Baden-Württembergische SPD veranstaltet Landesparteitag in Friedrichshafen mehr...