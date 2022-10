Welthits aus dem Oberrheingraben – De-Phazz-Gründer Pit Baumgartner

Dinge zusammenbringen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, das fand Pit Baumgartner beim Musikmachen seit jeher interessant. 1997 gründete er in Heidelberg das Band-Projekt "De-Phazz", als offene Einladung für interessierte Mitmusiker, nicht zwingend der Idee einer Stammbesetzung folgend.

Baumgartner und seine Begleiter kombinierten "echte" Instrumente mit Computer-Samples, ihre Songs wurde regelmäßig in Filmen und Werbespots eingesetzt, und der Hit "Mambo Craze" läuft bis heute im Radio und in Hotelbars. Ein Vierteljahrhundert später tourt die Band immer noch weltweit, Pit Baumgartner allerdings bevorzugt inzwischen meist die Abgeschiedenheit seines heimischen Studios.

Musiktitel

I was there

De-phazz

CD: Jelly banquet



Jack the speed

Steely Dan

CD: Two against nature



Supalonely

Beenee

CD: Beenee



Trippin'

Wizards Of Ooze

CD: Zambeezy



Mexico lindo

De-phazz

CD: Jelly banquet