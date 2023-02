Die Klima-Allianz Deutschland, ein Bündnis aus mehr als 140 Organisationen für den Klimaschutz, bezweifelt, dass Deutschland seine Klimaziele in diesem Jahr erreichen kann. Stefanie Langkamp, Geschäftsleiterin Politik der Klima-Allianz Deutschland, sieht besondere Probleme im Verkehrssektor. Im SWR2 Tagesgespräch kritisierte Langkamp: "Etliche Klimaschutzvorhaben werden derzeit insbesondere von der FDP blockiert und verzögert, zum Beispiel das wirksame Sofortprogramm für den Verkehr. Das ist dramatisch, denn damit verstößt die Bundesregierung offen gegen das Bundesklimaschutzgesetz." Die EU gehe mit dem beschlossenen Verbrenner-Aus bis 2035 voran, trotzdem müsse sich schon vorher im Verkehrssektor einiges ändern. Es müsse Alternativen zum Individualverkehr geben. "Kleinbusse mit guten Taktzeiten für den ländlichen Raum, es braucht eine zuverlässigere, starke Schiene, die besser ausgebaut ist. Wir werden zukünftig mehr auf Fahrgemeinschaften setzen müssen und es braucht in den Städten deutlich mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer", so Langenkamp. Die Umsetzung solcher Ideen scheitere aktuell noch am "Kulturkampf ums Auto", der eine sinnvolle Diskussion erschwere. Es gehe nicht darum, den "Menschen Mobilität zu verbieten (…) oder das Auto wegzunehmen", sondern um die Frage, "wie sichern wir das Überleben unseres Planeten, und dafür braucht es sinnvolle Vorschläge, insbesondere von Verkehrsminister Wissing von der FDP". Langkamp vermisst grundsätzlich "seit langem einen Führungskurs der Bundesregierung beim Klimaschutz". Beim Bundeswirtschaftsministerium gebe es deutliche Fortschritte, trotzdem sei es "von der Regierung insgesamt immer noch zu wenig", was in Richtung Klimaschutz getan werde, so Langkamp im SWR2 Tagesgespräch.