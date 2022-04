Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, hat den bundesweiten Warnstreik der Krankenhausärzte an diesem Donnerstag verteidigt. "Leider ist es so, dass der Verband kommunaler Arbeitgeber immer dann, wenn es irgendwie konkret wurde, wieder in eine Verweigerungshaltung zurückgefallen ist“, sagte Johna im SWR Tagesgespräch. Vier Verhandlungsrunden und zwei Sondierungsgespräche hätten keine Ergebnisse gebracht. In einer solchen Situation bleibe der Gewerkschaft gar nichts anderes übrig als den Druck zu erhöhen.

Johna wies zudem darauf hin, dass die Ärzte während der Pandemie, aber auch davor schon, enorm viel geleistet hätten. Das sei unter anderem an den insgesamt rund 65 Millionen Überstunden jedes Jahr ablesbar. Die Arbeitsbelastung der Ärztinnen und Ärzte müsse dringend niedriger werden. Dafür wolle sich die Gewerkschaft auch in den kommenden Jahren einsetzen. mehr...