Seit Monaten wird um einen europäischen Preisdeckel für Gas gerungen – am Montag sollen sich nun die Energieminister der 27 EU-Staaten auf einen Kompromiss einigen. "Wir sind nah dran an einer europäischen Einigung" sagte Wirtschafts-Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) im SWR Tagesgespräch. Es gebe zwei Ziele: "Sicherzustellen, dass wir in Europa genug Gas für diesen und den nächsten Winter haben und es auch schaffen, die Preise so zu senken, dass die Energie bezahlbar ist". Warum Deutschland sich gegen den Preisdeckel bisher gewehrt hat und warum Bundeskanzler Olaf Scholz hofft, dass er nie angewendet werden muss, hören Sie im Interview.