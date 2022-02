Von Eckhard Rahlenbeck

Gewaltausbrüche geschahen in der Nacht, sagt Klaus. Mario wurde im Türrahmen und in der Badewanne verletzt. Die Polizei hat die Verletzungen dokumentiert. Die Gewalt ging von der Partnerin aus. Bei jedem fünften Fall häuslicher Gewalt sind Männer die Opfer, sagen Sozialarbeiter der Fachberatungsstelle Gewaltprävention in Stuttgart. Eckhard Rahlenbeck traf Männer in einer Schutzwohnung. (SWR 2019)