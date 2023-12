Weihnachtslied als Weltkulturerbe: Christa Pritz leitet die Stille Nacht Gesellschaft

„Stille Nacht, heilige Nacht“ ist wahrscheinlich das bekannteste Weihnachtslied der Welt. 2011 wurde es von der UNESCO als immaterielles österreichisches Kulturerbe anerkannt. Den Text dichtete der Aushilfsgeistliche Joseph Mohr 1816 in Mariapfarr bei Salzburg.

Dort steht auch eines von mehreren Museen, das sich der Geschichte des Liedes widmet. Geleitet wird es von Christa Pritz, die zugleich Präsidentin der Stille Nacht Gesellschaft ist. Für sie hat das Lied seinen Zauber nie verloren – obwohl sie manche moderne Schlagerversionen davon ganz furchtbar findet.

