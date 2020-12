„Ich dachte, ich höre jetzt auf, mich für Politik zu interessieren. Es war so unfassbar langweilig“. So fasst Bettina Gaus von der Tageszeitung „taz“ die TV-Diskussionsrunde der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz zusammen. Es sei eine immens harmlose Diskussion gewesen, die wirklich gar nichts über den gegenwärtigen Zustand der CDU und über die Probleme in der Republik verraten habe. Interessanter sei gewesen, über was nicht geredet wurde als das, über das geredet wurde: „Kein Wort über Zuwanderung, kein Wort über islamistische Bedrohung, kein Wort über Abgrenzung von Rechtsextremismus, kein Wort über Wohnungsnot, kein Wort über die unglaublich große Zahl an Leuten, die im Moment ihre Existenzen verlieren“, so Gaus. Sie schließe nicht aus, dass am Ende ein Überraschungsgast seinen Hut in den Ring werfen könnte. Denn nach dieser Kandidatenrunde hätte jeder Kandidat eine gute Chance. mehr...