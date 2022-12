Einfach mal abschalten – Wir haben Beschäftigungstipps für die Festtage

IMAGO Imago

Sie haben sich an den Weihnachtstagen in der Küche die Beine in den Bauch gestanden, die Weihnachtsgans gefüllt, Rotkohl gehobelt, sich beim Kartoffeln-Schälen in den Finger geschnitten? Sie sind frustriert, weil die Familie all das, was Sie in Stunden kreiert haben, in viel zu wenigen Minuten verschlungen hat und die viele Arbeit gar nicht zu würdigen wusste? Sie möchten am liebsten die Küche mit all dem dreckigen Geschirr Küche sein lassen und nie wieder kochen – dabei kochen Sie eigentlich ganz gerne?

Dann ist es Zeit, die Küchentür zu schließen, sich mit dem Podcatcher Ihrer Wahl aufs Sofa sinken zu lassen und diesen Podcast zu hören:

Toast Hawaii

Unter dem Motto „Du bist, was Du isst“ spricht Bettina Rust jede Woche mit einem prominenten Gast über kulinarische Vorlieben.

So erfährt man in Toast Hawaii, warum sich Anke Engelke lange Zeit gerne am Filmset Wurstbecher servieren ließ, bevor sie zur Veganerin wurde, oder dass Schauspielerin Anna Loos ihrem Mann Jan Josef Liefers einmal eine riesige, schwere Brotbackmaschine schenkte, die er ganz toll fand, aber nie benutzte. Und man lernt, warum die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen Kim gerne Nürnberger Rostbratwürstchen in kleine Stücke schneidet, in Zucker und Knoblauchpulver wälzt und rundherum anbrät, um diese Köstlichkeit dann mit Reis zu genießen.

Nach wenigen Folgen dieses Podcasts bekommen Sie bestimmt wieder Hunger und Lust darauf, sich in die hoffentlich inzwischen von der Familie aufgeräumte Küche zu stellen, Kartoffelsalat und Rotkohl aus dem Kühlschrank zu holen um daraus etwas ganz Neues zu kreieren – oder die Reste der Gans vielleicht einfach in der Mikrowelle zu erwärmen und dann mit Ketchup zu essen...

Kulinarische Ideen gibt es übrigens auch in der Reihe Gastro Jet mit SWR2 Genussforscher Thomas Vilgis. Wie wäre es zum Beispiel mit frittiertem Nadelholzeis auf Glühbiercreme? Oder tannengeräucherter Roter Bete mit herzhafter Pilzsahne? Guten Appetit!