Beschäftigungstipps für kalte Wintertage

Weihnachten und Tiere ist ja so eine Sache. Die Rentiere, die den Geschenkeschlitten gezogen haben, sind wieder im Stall. Gerne hüpft ein Bambi durch den Pulverschnee. Sie kennen das. Und dann die Tierfilme im Weihnachtsprogramm. Oh je!

Aber es gibt noch die ganz anderen "Tierfilme". Es muss nicht - gäääähhn - "Der weiße Hai" sein. Drei Vorschläge für tierisch gute Filme während oder nach dem Weihnachtsstress:

“Ein Fisch namens Wanda” von Charles Crichton (u.a. mit John Cleese, Jamie Lee Curtis)

Großartige, temporeiche Kriminalkomödie um einen Juwelenraub mit irrsinnigen Verwicklungen. Man glaubt sofort, dass Charles Crichton und John Cleese jahrelang an dem Drehbuch gefeilt haben. Wanda Gershwitz, gespielt von Jamie Lee Curtis, sitzt zum Schluss … aber hier soll nicht gespoilert werden, falls irgendjemand diese herrliche Komödie noch nicht kennen sollte. Den “Fisch namens Wanda” ereilt dagegen ein trauriges Schicksal, obwohl er vorher einen Safeschlüssel in seinem Aquarium hatte.

Ameisen bedrohen die Menschheit in “Phase IV” von Saul Bass. Im Film sind sie genau so klein wie in Wirklichkeit. Also keine Monster. Aber sie organisieren sich. Auf einer abgelegenen Hochebene in Arizona beginnt zwischen Forschern und den Ameisen ein Kampf auf Leben und Tod. Geheimtipp für Freund*innen des leisen Science-Fiction-Films mit fantastischen Tricks aus dem Jahr – 1974!

Eine Ratte ist der Held in einem der besten, ach was: DEM besten Animationsfilm aller Zeiten. "Ratatouille" von Brad Bird und Jan Pinkava. Rémy, die Ratte, ist ein Feinschmecker und wird ein genialer Koch, der - eine Ratte in der Küche! - im Verborgenen agieren muss. Es gibt eine wilde Rattenfamilie, natürlich eine Liebesgeschichte und den Gastrokritiker mit Namen Ego! Ihm serviert Rémy das titelgebende Gericht Ratatouille. Und Ego wird durch diesen Geschmack in seine Kindheit zurückkatapultiert. Und das hat Folgen!

Alle Filme sind als Stream oder DVD erhältlich.