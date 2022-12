„Wehrhaftigkeit muss es nach außen und nach innen geben“ – Politologe Wolfgang Kraushaar zum Extremismus der Mitte

Wenn in Deutschland über Extremismus diskutiert wurde, meinte man lange die Ränder auf der linken und rechten Seite. Das aber habe sich geändert, sagt der Politikwissenschaftler und Autor Wolfgang Kraushaar: „Die Gefährdung der Demokratie geht in erster Linie nicht mehr von den Rändern der Gesellschaft aus, sondern von ihrer Mitte“, heißt es in seinem neuen Buch mit dem Titel „Keine falsche Toleranz!“

Krauhaars Eindruck sei, dass die Sicherheitsbehörden mittlerweile sehr sensibel für dieses Thema geworden seien.

„Es hat ja im Laufe des Jahres mehrere Vorstufen gegeben zu dieser Razzia in der vorletzten Woche.“

So habe es bereits im April die Festnahme von Mitgliedern einer Gruppierung, die sich „Vereinte Patrioten“ genannt hatte, in fünf Bundesländern gegeben, welche die Entführung des Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant hatten.

Die Behörden eskalierten ihre Aktionen stufenweise

„Dann gab es eine zweite Stufe im September diesen Jahres, und die Großrazzia jetzt, Anfang Dezember, war, wenn Sie so wollen, dann die dritte Stufe in dieser Art von Eskalation“, sagt Kraushaar bei SWR2, „und insofern habe ich durchaus den Eindruck, dass man sich besonnen hat von staatlicher Seite. Und man muss doch schon jetzt gespannt sein darauf, was sich in der Zukunft weiter tun wird.“

