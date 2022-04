Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht davon aus, dass die Integration ukrainischer Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt erst im nächsten Jahr im großen Maßstab erfolgen kann. "Die allererste Hürde ist die Registrierung, weil ohne Registrierung existieren wir in Deutschland de facto nicht. Das bedeutet wir haben keinen Zugang zu Leistungen, nicht zu einer Unterkunft und sie können ihre Kinder auch nicht in die Schulen bringen", so der der Leiter des Forschungsbereichs "Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung" am IAB, Herbert Brücker, im SWR-Tagesgespräch.

Hinzu komme, dass etwa 50 Prozent der Geflüchteten Kinder seien und die Frauen deshalb in der Regel eine sehr große Belastung durch Betreuungsaufgaben hätten. Brücker geht aber davon aus, dass das Ausbildungsniveau der Ukrainerinnen in der Regel "ziemlich gut" ist. "Wir haben schon in der Vergangenheit in der Bevölkerung aus der Ukraine einen Anteil von etwa 50 Prozent Hochschulabsolventen und -Absolventinnen gehabt. Wir wissen, dass die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer auch sehr gut ausgebildet sind", so Brücker. Die arbeitsmarktliche Integration der Ukrainer sieht Brücker dementsprechend in unterschiedlichen Segmenten, sowohl bei den gelernten als auch ungelernten Berufen. mehr...