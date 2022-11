Was mir heilig ist – Diversität in der Filmbranche

Moderatorin: Viktoria Merkulova

Redakteur: Rudolf Linßen

Die ersten eineinhalb Jahre ihres Lebens ist Thelma Buabeng in Ghana. Ihre Eltern versuchen sich in Deutschland ein Leben aufzubauen und holen sie nach. Ihre erste Erinnerung an Europa ist die Flughafentoilette in London. Als Kind wollte sie schon immer Schauspielerin werden.

Sie spricht in Interviews oft darüber, dass schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler Klischees bedienen, dass sie selten eine Rolle spielen wie etwa "Ärztin" oder "Anwältin" mit einem deutschen Nachnamen. Sie hat es aber geschafft, dass sie auch diese Rollen bekommt.

Zur Website von Thelma Buabeng