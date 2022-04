Engagement in und für Madagaskar - Schulgründerin Antonia Michaelis

Madagaskar liegt im Wohlstandsindex der Vereinten Nationen im hinteren Viertel und zählt damit zu den ärmsten Ländern der Welt. Regelmäßig kommt es im Land zu Hungersnöten, gleichzeitig wird brutal Raubbau an der Natur betrieben.

Buchautorin Antonia Michaelis lebte mit ihrer Familie einige Jahre auf der afrikanischen Insel und hofft, dass sich die Verhältnisse dort durch Bildung bessern lassen. Deshalb unterstützt sie eine Schule mit angeschlossenem Kinderhaus.

Nach eigenen Angaben fließen fast alle Erlöse ihrer Bücher und Lesungen in dieses Projekt.

"Les Pigeons" - die Schule in Madagaskar

Weil wir träumten. Eine wunderschöne und dramatische Reise nach Madagaskar Thienemann Verlag Weil wir träumten Eine wunderschöne und dramatische Reise nach Madagaskar Autor Antonia Michaelis Verlag: Thienemann Verlag, 18,00 Euro ISBN: 978-3522202770

Musiktitel

Retany

Tarika

CD: Rough guide unwired: africa



Empathy

Someone

CD: Shapeshifter



Barakay

Dama & Erick Manana

CD: Vaonala



Teach the gifted children

Youn Sun Nah

CD: She moves on



A child runs free

Mario Biondi and the High Five Quintet

CD: Handful of soul