Zuflucht in Geschichten - Rüdiger Bertram über Lesen und Vorlesen in schwierigen Zeiten

Kinder und Jugendliche mit Geschichten fesseln ist die große Leidenschaft von Rüdiger Bertram. Seit inzwischen 18 Jahren gelingt ihm das in seinen über siebzig Büchern.



Ganz besonders liebt er es, dem Publikum seine Heldinnen und Antihelden in Lesungen nahezubringen: Coolman und ich, Frida Kratzbürste, die Glitzerbande oder die Streuner. Wenn er es schafft, die Zuhörenden wirklich zu packen, sind das für ihn magische Momente.

Bertrams Fluchtgeschichte „Der Pfad“ wurde aktuell verfilmt mit Julius Weckauf. Aus Kinderperspektive wird die Flucht eines Jungen über die Pyrenäen vor den Nazis erzählt. Der Krieg in der Ukraine hat der Geschichte eine Aktualität gegeben, die helfen kann, über die heutigen Ereignisse ins Gespräch zu finden.



Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat Rüdiger Bertram zum Lesekünstler des Jahres 2022 gekürt.

Der Pfad – Die Geschichte einer Flucht in die Freiheit Pressestelle cbj Verlag Der Pfad Die Geschichte einer Flucht in die Freiheit Autor Rüdiger Bertram Verlag: cbt , 10,-€ ISBN: 978-3570314678

