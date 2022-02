Janna Pinsker und Wicki Bernhardt haben sich vor einigen Jahren als Studentinnen der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen kennengelernt. Die Eine kam von der Soziologie und vom Dokumentarfilm aus Chicago, die Andere hatte Musik und Bewegung an der Universität der Künste in Berlin studiert. In Gießen wurden sie zum Performance- Duo und seitdem arbeiten sie zusammen. Im Moment sind sie am Nationaltheater in Mannheim, wo in der nächsten Woche ihr Pubertäts - Stück „Body Boom Boom Brain“ uraufgeführt wird. Da geht es um die Pubertät und es wächst ein riesiges Schamhaar in den Bühnenraum. Janna Pinsker & Wicki Bernhardt erzählen nicht linear, sie binden gerne das Publikum ein und halten viel von Humor und Slapstick.

Zur Homepage des Nationaltheaters Mannheim

Musiktitel

Toast Hawaii

Cäthe

CD: Chill Out Punk



Jaywalker

Andy Shauf

CD: Wilds



Fortune

Laura Marling

CD: Song for our daughter



Zuckerwatte

Tristan Brusch

CD: Zuckerwatte



Horse

Mieke Miami

CD: PREACHERS tape.