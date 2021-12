Die Chancen der Sterbebegleitung – die Palliative-Care-Fachkraft Sabine Horn

Wie spreche ich mit einem Menschen, der weiß, dass er bald sterben wird? Was braucht ein Sterbender, um in Ruhe gehen zu können? Sterbebegleiterinnen wissen das und gehen in Alten- und Pflegeheime oder zu den Sterbenden in deren Wohnung, um für sie da zu sein.

Sabine Horn macht das selbst seit vielen Jahren und mittlerweile bildet die Palliative-Care-Fachkraft auch ehrenamtliche Begleiterinnen aus. Traditionell, so sagt sie, ist die Hospizbewegung weiblich. Aber die Zahl der männlichen Begleiter nimmt - erfreulicherweise - in den letzten Jahren zu.

