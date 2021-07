Mit zwölf findet Christoph Neuhaus zur Gitarre. Als in der Big Band seiner Schule ein Gitarrist gebraucht wird, traut sich der Neuling und rackert, einfach um nicht gleich wieder rauszufliegen.

Richtig ernst wird es mit ihm und der Musik, als er den Jazz entdeckt. Er studiert Jazz und Popmusik in Mannheim, hat Lehrer in Amsterdam, Basel und New York, seine Basis aber bleibt Stuttgart.

Vor Corona spielt er 120 Konzerte im Jahr. In der Pandemie macht er ein neues Album: „Ramblin Bird“ verbindet Jazz mit Blues und Funk. 2021 erhält er den Jazzpreis Baden-Württemberg und hofft auf ein Preisträgerkonzert mit viel Publikum.

Homepage von Christoph Neuhaus

Musiktitel:

Get out

Christoph Neuhaus

CD: Ramblin bird



Bottled up dancer

Christoph Neuhaus

CD: Ramblin bird



Cheek to cheek

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

CD: Nightclub jazz - A fine choice of jazz classics



Big in Japan

Tom Waits

CD: Mule variations



Yar kho laro

Simin Tander

CD:Unfading